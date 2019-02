Nee, dit wordt niks, zei mijn tafeldame

Aan het tafeltje naast ons zat de man ongedurig op zijn horloge te kijken. Het horloge was enorm. Handig, want zo wist iedereen in het restaurant hoe laat het was. Hij zag er uit alsof hij net van zijn werk kwam. Donkerblauw pak, in gel samengeknepen piekjes haar waar de hoofdhuid doorheen scheen.