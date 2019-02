Edwin van der Sar Ⓒ De Telegraaf

In de Nederlandse competitie gaat het nu bijna elke week over de VAR. Het voetbal is door de komst van de Video Assistant Referee wel eerlijker geworden, maar ik denk dat de beslissingen die genomen worden duidelijker moeten worden voor het grote publiek. Dan heb je met elkaar een beter uitgangspunt om de status van de VAR te handhaven.