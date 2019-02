Alsof Marianne Thieme een barbecue organiseert. Een mooie vergelijking over de wonderbaarlijke bekering tot de islam van oud-PVV’er Joram van Klaveren. Een vergelijking die ik helaas niet zelf heb bedacht, maar het geeft aan hoe enorm de kloof is tussen de twee absolute tegenpolen die Van Klaveren in zijn hoofd heeft moeten overbruggen.