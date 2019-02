Strikt Privé

Het blijft nog even wennen aan de wisseling van de wacht die bij D66 heeft plaatsgevonden. Nog vraag ik me af of ROB JETTEN daar de leiding had gekregen als ALEXANDER PECHTOLD niet lelijk in opspraak was gekomen door zijn roerige privéleven dat zich lange tijd ver buiten het Haagse - in Meppel - bleek af te spelen. De gedroste Pechtold, die nu wachtgeld geniet, heeft nooit willen reageren op de schandaalverhalen van zijn ex-minnares ANNE LOK. Zwijgend zette hij haar neer als een soort ‘fatal attraction’.