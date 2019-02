Alleen lange straf zinvol voor oplichter

Traag kringelen plotseling slierten rook uit de schoorsteen van een rijtjeshuis in Blaricum. Het is kort na half negen in de ochtend. Kennelijk slaat de verwarming aan of stapt iemand onder de douche. Van afstand zie ik hoe een rijtje politiemensen snel op de voordeur afloopt. De laatste agent torst een ijzeren stormram mee. De voordeur wordt geopend en een paar minuten later komt een man met handboeien om naar buiten. Het is Robert-Jan van der Zwaan, een van de grootste internetcriminelen van Nederland.