Het nieuws over de verruiming van het kinderpardon zorgde vorige week voor grote blijdschap onder afgewezen asielzoekers. Dat gold helemaal in de verschillende zogenaamde gezinslocaties van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA). Dat zijn grote centra waar gezinnen verblijven die uitgeprocedeerd zijn, maar nog niet vertrekken. Tot hun jongste kind achttien is, hebben zij recht op deze opvang.