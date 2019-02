Aan de Utrechtse universiteit wil een diversiteitscommissie studenten werven met gebedsruimtes met aparte ingangen voor mannen en vrouwen. En Heel Holland Bakt lokte ongewild wekenlang haat uit jegens kandidate Maroeska Metz. Dit staat niet los van elkaar. Het toont hoe absurd we in Nederland met ’diversiteit’ omgaan. En hoe funest het is als de maatschappelijke diversiteit niet meer tot de televisie doordringt.