Het kabinet en de coalitie van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie leken vorige week in zwaar weer te komen. Maar de twee hobbels werden genomen. De discussie over het klimaat en het door de coalitie gesloten compromis over het kinderpardon. Ongeveer 700 kinderen (met hun ouders zo’n 1500 personen) krijgen nu de kans op een verblijfsvergunning. Het kinderpardon gaat overigens verdwijnen.