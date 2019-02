’Pap, ik ga naar de demonstratie in Den Haag”, meldde mijn tienerdochter donderdag aan het ontbijt. „Het klimaat is hartstikke belangrijk!” Ehh, wat? Ik wilde over spijbelen beginnen, over de demagogie van klimaatactivisten en dat ik de eerstvolgende vliegvakantie zou skippen. Maar ik onderdrukte de reflex. Want ik was best trots.