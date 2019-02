Wouter de Winther

Het was een herfstachtige dag in Den Haag, toen een groepje coalitie-Kamerleden er schoon genoeg van had. Waren ze met hun assistenten naar het ministerie van Binnenlandse Zaken gekomen voor politiek overleg over de woonmaatregelen in het klimaatakkoord, kwam de minister niet opdagen! Het gezelschap moest genoegen nemen met enkele ambtenaren.