In tijden van grote veranderingen hunkert de mens naar vroeger. Het verlangen naar een rooskleurige tijd helpt ons te kunnen omgaan met het verlies van zaken die er niet meer zijn. Ik heb deze wijsheden niet van mezelf, maar uit een populairwetenschappelijk boekje over de hang naar nostalgie als de wereld om ons heen even te ingewikkeld wordt.