Pak drugsgebruik onder jongeren aan

Ondanks het gekrakeel rond de Holleeder-tape had ik woensdag nog wel tijd om even goed de brief over de veiligheidscijfers van 2018 te lezen, die de Amsterdamse driehoek van burgemeester, hoofdofficier van justitie en hoofdcommissaris van politie zond naar de gemeenteraad. Die misdaadcijfers krijgen we ieder jaar in januari of februari voorgeschoteld en meestal is dat moment een doorzichtige goednieuwsshow.