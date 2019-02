Valentijn Driessen: Toch in val Real Madrid getrapt

Valentijn Driessen Ⓒ Rene Bouwman

Lang prima meedoen en dan het deksel op de neus krijgen. Het scenario was honderd keer langsgekomen, toch gebeurde het en wist Ajax zich er uiteindelijk niet tegen te wapenen. Real Madrid laat je voetballen, geeft je het gevoel dat je goed en lekker in de wedstrijd zit, maar als puntje bij paaltje komt, slaan ze toe. In de 60e minuut vloog uit het niets de eerste goede bal van de voet van Karim Benzema in de kruising en na de 1-1 van Hakim Ziyech tikte nota bene de halve Nederlander Marco Asensio de Europese aspiraties van Ajax aan diggelen. Direct bij de eerste internationale nederlaag in het seizoen 2018-2019. Een kwestie van kwaliteit.