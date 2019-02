Hoeveel deskundigen snappen wat een Syriër bedoelt als hij het heeft over djinns?

In twee weken tijd zat ik bij twee rechtszaken tegen Syrische vluchtelingen die zich voor de rechter moesten verantwoorden voor geweldsfeiten. Eerst in Den Haag, bij de 28-jarige Alaa al S. die in augustus vorig jaar in Naaldwijk zwaaiend met een mes mensen bedreigde en alleen te stuiten bleek door politiekogels. En daarna in Maastricht, waar de 38-jarige Osama I. terechtstond. Hij had, na een aantal gevallen van mishandeling die uit het niets leken te komen, op 14 december 2017 twee mensen doodgestoken en er twee zwaar toegetakeld.