Eeuwenlang werd er ieder jaar op 15 februari in Rome een heidens vruchtbaarheidsfeest gevierd. Dieren werden geofferd in de grot waar Romulus en Remus door de wolvin zouden zijn gevoed. Het bloed werd op het voorhoofd van enkele jongemannen aangebracht waarna het mes met in melk gedoopte wol werd afgeveegd.