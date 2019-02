’Slap gelul van Sylvana’

Hij is inmiddels ruim een jaar overleden, maar van de week moest ik toch even denken aan de legendarische Amsterdamse stadsfilmer Frank Buis. Hij belde me op een zomerse augustusdag in 2004. Hij was helemaal door het dolle heen. Nou gebeurde dat wel vaker, maar dit keer klonk Frank alsof hij echt door het oog van de naald was gekropen. ’De politie heeft net een man met een wapen neergeschoten op het Frederiksplein. Ik heb het gefilmd. De kogels floten me om de oren.’