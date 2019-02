Het was de juichende kop die mijn aandacht trok. ’Vergroening in de uitvaartbranche: eerste elektrische crematieoven geleverd’. Alleen een uitroepteken ontbrak, maar het artikel – vanaf juni kan de eerste overledene elektrisch worden gecremeerd in een uitvaartcentrum te Geleen! – was een lofzang op het duurzame afscheid. Zelfs uw laatste reis zal groen zijn.