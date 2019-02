Zelden zag ik twee werelden zo op elkaar botsen als deze week in Kanaleneiland-Zuid, de Utrechtse achterstandswijk. We zaten aan de keukentafel bij Ronald van den Berg, een veertiger die met twee krantenwijken en een schoonmaakbaantje in z’n levensonderhoud voorziet. Zijn echtgenote zit in de ziektewet. Samen hebben zij een 8-jarig dochtertje.