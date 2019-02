Denkend aan de Blokker, zie ik mijn voormalige groenteboer voor mij. Voer voor psychiaters natuurlijk. De kronkels in mijn denkhoofd stuiteren inmiddels meer kanten op dan een kersverse spermatozoïde op zoek naar een eicel. Dat is best zorgwekkend. Straks ontploft de boel en word ik, mezelf vervloekend omdat ik zo spotte met wat bejaardenruimster Corinne Ellemeet voor de zwakkere zeventigplusser in petto heeft, een kasplantje.