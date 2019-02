Journalist van het Jaar werd gemiste kans

In de tijd dat ik op de parlementaire redactie werkte, kregen we een jaarlijks terugkerend verzoek: of we iemand van onze redactie wilden voordragen voor de Anne Vondelingprijs, een Haagse trofee voor ’heldere politieke journalistiek’. We negeerden de invitatie steevast; een prijs waarbij redacties eigen verslaggevers moeten aanbevelen? Dat riekt naar een journalistieke zelffelicitatiedienst.