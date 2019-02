Rijken houden niet van pottenkijkers

Er is hoop voor een snellere verbinding naar mijn favoriete pub. Nee, niet met de auto. Daarvoor smaakt de Harvey’s, een ’echte’ ale, in The Red Lion in Turners Hill te goed. De auto is dus uit den boze en voor taxi’s ben ik een beetje te zuinig. Lopen dus. Het is een flinke wandeling. Met doorstappen kost het een uur en een kwartier. Maar binnenkort wordt het mogelijk een kwartiertje minder. Na heel wat slokken bier scheelt dat toch een slok op een borrel.