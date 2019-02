Kinderen van ouders die inburgeren moeten zo jong mogelijk naar school, om een achterstand in taal zo snel mogelijk weg te werken. Beter Nederlands leren op zo’n voorschool (voor 2 tot 4-jarigen) is belangrijk voor de integratie van deze kinderen. Want dit pleidooi van VVD en CDA slaat de spijker op de kop. Zonder goede taalkennis valt moeilijk een plekje te vinden in een land.