Geen kinderen hebben, vindt men niet normaal

Een paar weken geleden stond er een brief in deze krant van professor Hoksbergen. De inhoud kwam hier op neer: als we niet zorgen dat er minder mensen worden geboren, heeft het niet zo veel zin dat we iets aan het klimaat doen. Maximaal twee kinderen per gezin, stelde hij voor. Omdat ik het met hem eens ben, was ik erg benieuwd naar de reacties. Maar er gebeurde weinig. Geen uitnodigingen voor talkshows.