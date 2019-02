Stimuleer de jacht op crimineel geld

Ferd Grapperhaus, sinds vorig jaar minister van Justitie en Veiligheid, maakte afgelopen week een mediarondje om zijn Kamerbrief over de aanpak van ondermijnende criminaliteit toe te lichten. Ik las diverse interviews en zag de minister aanschuiven bij Eva Jinek. Grapperhaus doorliep een mooie carrière als advocaat bij een prestigieus kantoor. In plaats van rustig af te koersen richting pensioen, koos hij voor het nogal ongewisse bestaan van bewindsman. Die stap is best gedurfd. Veel voorgangers haalden het einde van hun ambtstermijn niet. Ze traden al dan niet gedwongen af.