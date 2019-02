De blessuretijd van Wiebes is al lang op

Hoe kan het dat Economische Zaken zich vergiste over de stijging van de energienota? Met deze vraag begint menig artikel dat deze onvoorstelbare fout wil uitleggen. Staatssecretaris Mona Keijzer is nu de gebeten hond, omdat ze in de Kamer de prijsstijging stellig ontkende. Ook een enorme blunder. Maar laten we kijken wie eindverantwoordelijk is, wie Keijzer met ongecontroleerde gegevens naar de Kamer stuurde: de minister van Economische Zaken en Klimaat, Eric Wiebes. Brokkenpiloot van de VVD.