’En het Vaticaan zwijgt als het graf...’

Paus Franciscus en zijn bisschoppen buigen zich deze dagen in Vaticaanstad over seksueel misbruik van kinderen in de rooms-katholieke kerk. Ⓒ AFP

In het Vaticaan is de conferentie bezig over ’de bescherming van minderjarigen binnen de kerk’, ofwel over seksueel misbruik door priesters, paters, bisschoppen en kardinalen. Slachtoffers kijken met gemengde gevoelens naar de bijeenkomst van de kerktop. Zo ook Brigitte Kicken.