De eerste alinea van het artikel luidde: ’Honderden zwangere vrouwen willen het liefst dat Jesse Klaver, fractievoorzitter van GroenLinks, de vader van hun kind wordt. Dit blijkt uit onderzoek op de Negenmaandenbeurs.’ Ik schrok me een hoedje. Welk drama is hier aan voorafgegaan, vroeg ik me af toen ik deze raadselachtige zinnen las.