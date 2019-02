De wijsheid ’vertrouwen komt te voet en gaat te paard’ is opnieuw bewezen. Ondanks de prima economie van de afgelopen jaren durft de Nederlander pas sinds twee jaar positief vooruit te kijken. Maar dit moeizaam opgebouwde consumentenvertrouwen is al weer omslagen in een negatieve blik, zo blijkt uit de recente metingen.