Ze doet haar plastic handschoentjes aan en ik mag lekker gaan zitten, dan zal ze me eerst lekker gaan wassen. Ze legt een lekker warme handdoek in mijn nek en ze vraagt of ik een lekker kopje koffie wil. Mocht u nu denken dat ik in een of andere verwensalon lekker aan mijn trekken kom?