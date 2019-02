Hoofddorp uitroepen tot sharia-regio?

Deze krant meldde dinsdag dat een leraar in Hoofddorp gezegd zou hebben dat het huwelijk van de profeet Mohammed met een zesjarig meisje in onze tijd een vorm van pedofilie wordt genoemd. In het krantenbericht staat dat hij het over een achtjarig meisje had – en dat is incorrect. Het meisje was zes jaar toen zij Mohammed huwde en het huwelijk werd geconsumeerd, zoals dat eufemistisch heet, toen zij negen was. Zij speelde nog met poppen, zo werd indertijd gemeld, en de weerzin die wij nu voelen was in de zevende eeuw afwezig, althans op het Arabische schiereiland.