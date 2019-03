Pensioenstelsel moet nu echt op de schop

Op 2 februari wijdde ik mijn column aan de pensioenen en de plannen daarover om een akkoord tot stand te brengen. Dit mede omdat de vakbonden willen dat minister Koolmees van Sociale Zaken de onderhandelingen (die in november waren mislukt) hervat. Daar zal bij de bonden een reden voor hebben bestaan, te vinden in het feit dat de dekkingsgraad bij een aantal pensioenfondsen onder de noodzakelijke 100% is gezakt.