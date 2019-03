Ook in de oppositie wordt verloren

Met uitzondering van de spannende aankoop van het belang in Air France KLM was het de afgelopen weken stilte voor de storm in Den Haag. Volgens de peilingen kruipen veel partijen qua grootte naar elkaar toe. Daarbij valt met name Forum van Democratie positief op, de nieuwe partij die opvallend veel kiezers weet aan te spreken. Bij Forum straalt met men overigens verstandig bescheidenheid uit: eerst zien en dan geloven.