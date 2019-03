Het is me nu al meerdere keren overkomen. „Je komt uit Europa, oh...” Gevolgd door een meelevende blik. „Jullie hebben het moeilijk daar he?” Het is steeds weer een verrassing hoe met name Republikeinse Amerikanen naar Europa en Nederland kijken. Soms krijg ik er een samenzweerderige blik bij. „Oh Europa, daar is het goed misgegaan he. Ik snap wel dat je hierheen bent verhuisd.”