AKK neemt culturele correctheid in ’verkrampt Duitsland’ op de hak

Nog staat Angela Merkel op de boeg, maar haar tweede officier is gereed om de boel in de Bondsrepubliek over te nemen. En onder leiding van Annegret Kramp-Karrenbauer gaat het land achter de grens bij Lobith, de grootste EU-lidstaat, flink veranderen: „Het zal conservatiever worden”, zo schatte gisteren Kristina Dunz in, die een lezenswaardige biografie over ’AKK’, de kersverse CDU voorzitter schreef.