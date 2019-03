IS-processen worden hier een lachertje

Nu het laatste IS-bolwerk gevallen is, duiken beelden op van IS-vrouwen met jonge kinderen op de vlucht. Het kalifaat was een teleurstelling, hoor je in interviews, ze willen terugkeren voor ’een tweede kans’. Zelden gaan hun brutale eisen gepaard met geloofwaardig berouw. Wel rekenen ze op de barmhartigheid van de beschaving die ze hadden willen opblazen. Let op, ze zullen terugkeren. En volop aandacht krijgen met hun schijnheilige gejammer.