In het absurdistische toneelstuk Het RTL Verkiezingsdebat dat het gelegenheidsensemble Toneelgroep Den Haag donderdagavond op de planken bracht in theater De Rode Hoed te Amsterdam, verdwaalden de acteurs in een woud vol betekenisloos gekijf. Onder regie van Frits Wester ontvouwde dit broddelwerkje zich als de meest zinloze toneelexercitie die ik in tijden heb gezien.