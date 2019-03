Op is op! D66 waarschuwt haar leden alvast voor het ergste: het aantal truien dat fans kunnen opstrijken als ze geld aan de partij cadeau doen is beperkt. Op de website van D66 poseert fractieleider Rob Jetten met een exemplaar. ’Klimaatdrammer’ staat erop, zijn nieuwe geuzennaam. „De trui is gemaakt van biologisch katoen en de zeefdruk is milieuvriendelijk”, verzekert de partij. Oef!