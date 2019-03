Strikt Privé

Alleen, vorig jaar zomer beweerden de twee nog dat er geen vuiltje aan de lucht was toen we ‘trouble in paradise’ signaleerden. In een uitgebreid artikel zette Privé toen al uiteen dat het leek alsof de glans een beetje van het glamourkoppel af was. Met de kennis van nu zeg ik dat ons verhaal destijds dichter bij de waarheid zat dan hun reactie daarop. Maar goed.

Nú mag iedereen weten dat elk huisje zijn kruisje heeft en dat de woningen van Wes en Yo in Qatar, Amsterdam en Ibiza daarop geen uitzondering zijn. Wat er allemaal speelt, hoe het zo heeft kunnen komen, wat eraan vooraf ging en wat er nog zal komen... U leest het allemaal op de Privé in het uitgebreide dossier WES & YO - THE END.

Ik was erbij toen zij elkaar destijds, in de heuvels bij Siena in Italië, het jawoord gaven. Ik ben ervan overtuigd dat zij dat, zo hoteldebotel van elkaar, deden met de bedoeling bij elkaar te blijven. Met de bedoeling samen te zijn als zij er zo oud uit zouden zien als in dat programma van LINDA DE MOL. Zonde dat dat niet is gelukt.