’Chagrijnige mensen kopen geen ijsje’

Liberale geesten die graag zonder veel bemoeienis door het leven stappen, kan in de huidige tijden zo maar het gevoel bekruipen dat ze in een dwangbuis worden gestopt. Veel van onze gewoonten, vaak decennia lang als volstrekt normaal ervaren, kunnen in de ogen van de meest uiteenlopende belangengroepen plotseling absoluut niet meer door de beugel. Wie zijn cv-ketel te hoog opstookt, wordt door spijbelende pubers weggezet als klimaatcrimineel. Een gehaktbal wordt sinds het ’preventieakkoord’ van dit kabinet ook met gefronste wenkbrauwen bezien. En een biertje wordt peperduur omdat ’vadertje Staat’ meent dat te veel alcohol slecht voor ons is.