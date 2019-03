’Ze was te lelijk om verkracht te worden? Wat is dat voor een absurde redenering?’

De rechterlijke macht lokt vaak discussies uit in Italië. Niet alleen door de politieke lobby’s die er soms de lakens uitdelen, of omdat processen vaak tergend lang duren. Er is nog een andere reden. De media maken soms melding van zulke krankzinnige vonnissen, dat elke Italiaan zich afvraagt hoe het mogelijk is dat mensen die hiervoor hebben gestudeerd en de dossiers langdurig hebben doorgenomen, tot zulke krankzinnige oordelen kunnen komen.