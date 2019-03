"Het tekenonderwijs is ook al niet veel soeps"

Toen ik het las, zag ik het helemaal voor me. Bestuurder Atasoy die, met de tong uit zijn mond, zo goed mogelijk een opgestoken middelvinger probeert te tekenen. Ik weet niet of u de foto gezien heeft, maar mij was in elk geval gelijk duidelijk dat het tekenonderwijs op het Cornelius Haga ook al niet veel soeps is.

Dit leek nergens naar.

Als het allemaal niet zo in- en intriest was, zou ik er keihard om moeten lachen. Een bestuurder van een onderwijsinstelling die, als de eerste beste puisterige brugklasser, brieven van de gemeente ondertekent met een halfbakken schunnige afbeelding.

Gisteren was er in de gemeenteraad een spoeddebat over de situatie op het Cornelius Haga. Daarin zei de burgemeester dat ze wil dat er ’schoon schip’ gemaakt gaat worden op de onderwijsinstelling. Het bestuur zou moeten opstappen. Ik weet het antwoord van Atasoy nu al: een opgestoken middelvinger.

Verder gaat de gemeente uitbreidingsplannen blokkeren en worden gemeentelijke subsidies stopgezet.

Boeie. Opgestoken middelvinger.

Buitenlandse financiering

Met het netwerk van Atasoy zal het niet al te veel moeite kosten aan buitenlandse financiering te komen. Aangezien hij toch overal mee wegkomt, weigert Atasoy categorisch inzicht te geven in het onderwijs dat gegeven wordt. De onderwijsinspectie is op geraffineerde wijze tegengewerkt en volgens minister Slob zelfs geïntimideerd. En dat door lieden van een school waarvan de inschrijfformulieren vol taalfouten stonden.

Ik hou mijn hart vast voor de toekomst van 174 leerlingen die nu op het Cornelius Haga zitten. Zij vormen een soort scholierenschild, waarmee Söner Atasoy en zijn trawanten Nederland klem zetten.

Het doel van het schoolbestuur is niet om de kinderen die les krijgen voor te bereiden op een leven waarin ze optimaal kunnen functioneren in de Nederlandse maatschappij. Integendeel. In alles draagt de school uit dat je Nederland in de maling moet nemen. Dat vrijheden misbruikt mogen worden en dat je vooral met je rug naar de Hollandse samenleving moet gaan staan. En als iemand daar iets van zegt, dan steek je gewoon je middelvinger op.

Straks moeten die scholieren hun CV inleveren bij een sollicitatiegesprek. Dan leest een potentiële werkgever dat ze op een salafistenschool hebben gezeten en neemt ze niet aan. En daar is het Atasoy allemaal te doen. Uiteindelijk is zijn opgestoken middelvinger bestemd voor zijn eigen leerlingen.