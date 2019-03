Stel dat ik een oudtante had in Zeeland. Ja, ik weet het: ik heb in deze rubriek al vaker een oudtante in Zeeland voor mezelf gewenst en als je maar blijft zeuren, komt die wens vast een keer uit. Ik wil er zo eentje in vol ornaat, inclusief Zeeuws kapje met achteruitkijkspiegels.