De overheid oogt betrekkelijk machteloos in de affaire rond het Cornelius Haga Lyceum in Amsterdam. Na waarschuwingen van inlichtingendienst AIVD over contacten met terroristen en haatpredikers, drong burgemeester Halsema aan op vertrek van het bestuur. Dat heeft alleen maar averechts gewerkt. De top zit steviger in het zadel dankzij steun van ouders en radicale moslims.