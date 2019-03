Het was december 2017 toen ik als eerste berichtte over hongerlijdende dieren in de Oostvaardersplassen. Ik was benaderd door een verontruste burger die haar verbazing uitsprak dat edelherten, konikpaarden en heckrunderen in het uitgestrekte natuurgebied in Flevoland niet genoeg voedsel konden vinden. Ze riep andere dierenliefhebbers op om met hooibalen de beesten bij te voeren.