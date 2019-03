Ouders in VS gaan ver om hun kinderen op die universiteit te krijgen, soms te ver

Het is niet voor niets dat Amerikaanse ouders zo graag bumperstickers op hun auto plakken met teksten als „mijn dochter gaat naar Georgetown.” Een diploma van een elite-universiteit is een ticket voor een leven vol aanzien en succes. Daarom gaan ouders erg ver om hun kinderen op die ene universiteit te krijgen. Soms te ver. Al dagenlang smult Amerika van een groot omkoopschandaal met in de hoofdrol zeer rijke ouders die enorme bedragen betaalden om hun kroost als topsporter bij universiteiten binnen te loodsen.