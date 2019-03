Klimaatspagaat voor de redactie

Beeldvorming is belangrijker dan feiten. Het is een bekende politieke les. Dat ondervond ik in 2009, toen de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (CTIVD) een rapport publiceerde naar aanleiding van afluisterpraktijken bij Telegraaf-journalisten. Verantwoordelijk minister Guusje ter Horst (Binnenlandse Zaken) had voorinzage gehad in het rapport en kon direct reageren met een persbericht. Die voorsprong werd sluw benut. Het departement meldde dat de afluisteractie de toets der kritiek had doorstaan.