Iedereen die in de jaren tachtig de film Chimps onder elkaar van Bert Haanstra op televisie zag, zal zich de machtsstrijd tussen alfamannetje Nikkie en zijn uitdagers Jeroen en Dandy herinneren. Haanstra volgde de apenkolonie in het Arnhemse Burgers’ Zoo en de kijkers zagen voor het eerst hoezeer het chimpanseegedrag op dat van mensen lijkt. Het was het gesprek van de dag.