Haagse dilemma’s na drama Utrecht

Toen de premier van Nederland maandagochtend zei zich ’grote zorgen’ te maken na berichten over een mogelijke aanslag, wist Den Haag dat het menens was. Het stilleggen van de verkiezingscampagne lag voor de hand, zeker omdat lange tijd niet zeker was of het gevaar in Utrecht na de schietpartij verdwenen was en of het om terrorisme ging. Als een verhoging naar het hoogste dreigingsniveau al geen reden is voor opschorting, wat dan wel?