Het had best een onsje minder gekund

Zelf heb ik het wél. Dat ik ’s ochtends soms wakker word, bedoel ik, en terugdenkend aan de dag of de dagen ervoor word overvallen door gevoelens van schaamte. Over dat ik die blonde stoot van de postkamer in haar kont heb geknepen, bijvoorbeeld, al geschiedde dat voor het laatst op de dag van de ondertekening van het Molotov-Ribbentroppact. Over andere streken die ik heb uitgehaald. Over dingen die ik heb gezegd of geschreven.