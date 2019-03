Zou Forum zich via de senaat misschien toch laten inkapselen?

De Provinciale Statenverkiezingen zijn uitgelopen op een nederlaag voor de coalitie. De regeringspartijen verliezen hun meerderheid in de senaat en zullen straks dus zaken moeten doen met de oppositie. Het betekent dat afspraken uit het regeerakkoord moeten worden aangepast. Dit is al een waterig compromis van vier partijen. Straks komt er nog meer verdunning bij, waardoor nog minder kiezers de smaak van hun keuze in het stemhokje zullen herkennen.